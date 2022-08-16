Екатеринбург, 16 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в лесах. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Предупреждение будет действовать по 18 августа. Оно также объявлено в Челябинской и Курганской областях. При этом в Свердловской области действует четвертый класс горимости леса по региональной шкале.

По данным авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в регионе составляет 460 га.