Штормовое предупреждение действует на Урале из-за высокого риска пожаров
Екатеринбург, 16 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в лесах. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
Иван Шилов ИА REGNUM
Лесной пожар
Предупреждение будет действовать по 18 августа. Оно также объявлено в Челябинской и Курганской областях. При этом в Свердловской области действует четвертый класс горимости леса по региональной шкале.
По данным авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в регионе составляет 460 га.