Элиста, 16 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Леонид Максимов назначен на должность заместителя министра экономики и торговли Калмыкии. Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Бату Хасиков.

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«Назначить Максимова Леонида Юрьевича заместителем министра экономики и торговли Республики Калмыкия», — говорится в документе.

С Максимовым будет заключён срочный служебный контракт.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года пост министра экономики и торговли Республики Калмыкия покинул Дмитрий Троицкий. Временно исполнять обязанности главы ведомства доверено первому заместителю министра экономики и торговли Калмыкии Наталии Ганжигаевой.