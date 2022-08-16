Париж, 16 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон особо приветствовал память 59 французских солдат, погибших в бою в Мали с начала операции в январе 2013 года, передает BFM TV.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Последние французские подразделения антиджихадистских сил «Бархан» покинули Мали 15 августа.

Глава французского государства «приветствует успех этого оперативного и логистического маневра» и воздает должное «приверженности всех солдат, которые в течение девяти лет сражались с вооруженными террористическими группами на территории Мали».

«Их жертва обязывает нас и напоминает нам о том, что наши солдаты за эти годы сохранили единство Мали, предотвратили создание территориального халифата и боролись с террористическими группами, которые наносят удары по местному населению и угрожают Европе», — заявил Эммануэль Макрон.

«Политические, оперативные и юридические условия больше не выполняются для эффективного выполнения их нынешних военных обязательств по борьбе с терроризмом в Мали», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, французские военнослужащие, которые находились на территории Мали в рамках выполнения антитеррористической операции «Бархан», покинули африканскую республику.