Красноярск, , 10:07 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 63 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Лесной пожар 10.mchs.gov.ru

Очаги действовали на территориях Шушенского, Ермаковского, Березовского и Эвенкийского районов. В работах по тушению были задействованы более 140 человек и две единицы техники. Кроме того, с воздуха работу пожарных обеспечивали четыре воздушных судна.

«По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 11.43 16 августа, на территории края действуют 2 лесных пожара в Туруханском и Эвенкийском районах на площади 88 га», — добавили в ведомстве.

Угрозы населённым пунктам, как отмечается, нет.