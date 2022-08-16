Нур-Султан, , 10:05 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания 16 августа заявил, что нужно устранить перебои с поставками дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Топливо Pixabay.com

«Это справедливо вызывает возмущение среди граждан. Почему такие проблемы возникают в самый горячий период, когда у нас начинается уборочная кампания?» — сказал Смаилов министру энергетики Болату Акчулакову.

По данным пресс-службы, Акчулаков заверил, что дизельное топливо в первую очередь будут распределять производителям сельхозпродукции, заправочным станциям, а то, что останется — промышленным предприятиям. При нехватке топлива его будут импортировать.

Министр энергетики также отметил, что разработан приказ о дифференцировании цен на топливо на АЗС, расположенных у границы республики. Предполагается, что там будут установлены разные лимиты и цены для граждан Казахстана и иностранцев.

Отмечается, что Смаилов поручил Акчулакову принять меры, чтобы не было дефицита топлива.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане иностранцев заставят покупать топливо дороже — минэкономики