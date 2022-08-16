Обнинск, Калужская область, , 11:13 — REGNUM В новом учебном году в Обнинске Калужской области за парты сядут 16 732 ученика, что на 1 101 человека больше, чем в этот же период 2021 года, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления общего образования города Татьяну Волнистову.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

1 932 ребенка с 1 сентября будут учиться в 57 первых классах. Первоклассники в новом учебном году начнут обучаться по обновлённым федеральным государственно-образовательным стандартам. Для этого уже закуплена необходимая методическая литература, подготовлены учителя. В 27 десятых классах начнут обучение 767 человек. В 2021 году в городе учились 720 десятиклассников. В детские сады с 1 сентября придут 8 262 ребенка, в 2021 году дошкольников было 7 662.

«Подписан акт готовности детского сада в Солнечной долине. Дошкольное учреждение уже начало приём детей. До конца лета детсад планово выйдет на проектную мощность — 150 человек», — отметила Татьяна Волнистова.

К 1 сентября планируется завершить ремонтные работы общеобразовательных организаций города на общую сумму 34,5 млн рублей. В планах — ремонт инженерных сетей, кровли, замена оконных блоков, косметический ремонт групповых помещений. В настоящее время в Обнинске комиссия оценивает безопасность учреждений образования, состояние инженерных сетей, санитарное состояние помещений и методическую готовность детских садов, школ и учреждений дополнительного образования к новому учебному году. В состав комиссии по оценке готовности вошли представители администрации города, правоохранительных структур, обслуживающих организаций и санитарных служб.

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