Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбурге в очереди на жильё состоят 824 ребёнка-сироты. На решение проблемы в 2022 году город выделено 237 млн рублей. Об этом сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин на церемонии вручения ключей от новых квартир 14 сиротам.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос обеспечения жильем детей-сирот является одним из приоритетных в нашей работе. Ежегодно на эти цели выделяются средства из федерального, областного и местного бюджетов. Сейчас в списке детей-сирот, имеющих право на получение собственного жилья, — 824 оренбуржца. Город и область делают всё возможное, чтобы очередь сокращалась. В этом году на решение проблемы Оренбургу выделено 237 млн рублей», — сказал он.

Салмин также проинформировал, что заключён контракт на приобретение ещё 120 квартир в строящихся домах на улице Ткачева.

В новом доме по ул. Кольцевой жильё получили 15 человек. Глава города 15 августа вручил сиротам ключи от квартир. Дом находится на гарантии. В администрации заявили, что готовы оказать жителям содействие в любых вопросах.