Оренбург, 16 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Оренбурге в очереди на жильё состоят 824 ребёнка-сироты. На решение проблемы в 2022 году город выделено 237 млн рублей. Об этом сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин на церемонии вручения ключей от новых квартир 14 сиротам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

«Вопрос обеспечения жильем детей-сирот является одним из приоритетных в нашей работе. Ежегодно на эти цели выделяются средства из федерального, областного и местного бюджетов. Сейчас в списке детей-сирот, имеющих право на получение собственного жилья, — 824 оренбуржца. Город и область делают всё возможное, чтобы очередь сокращалась. В этом году на решение проблемы Оренбургу выделено 237 млн рублей», — сказал он.

Салмин также проинформировал, что заключён контракт на приобретение ещё 120 квартир в строящихся домах на улице Ткачева.

В новом доме по ул. Кольцевой жильё получили 15 человек. Глава города 15 августа вручил сиротам ключи от квартир. Дом находится на гарантии. В администрации заявили, что готовы оказать жителям содействие в любых вопросах.