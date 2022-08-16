Берлин, , 10:03 — REGNUM С призывом к властям Германии запустить газопровод «Северный поток-2», так как отказ от него не приносит ФРГ пользы, обратился 15 августа германский журналист Николаус Блом в своей статье для издания Der Spiegel.

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

Помимо этого, автор материала указал, что отказ от этого проекта не будет способствовать снижению зависимости Германии от российского природного газа.

«Федеральное правительство держит один газопровод закрытым и в то же время умоляет (президента России Владимира) Путина, чтобы через другой поставлялось больше газа. Это недостойно, противоречиво и на пользу только Кремлю. Если газ попадет в те же самые наши хранилища из «Северного потока-2», это будет означать, что Путин одержал победу?!», — говорится в публикации.

При этом Блом уточнил, что антироссийские санкции были призваны сократить продажи газа из РФ, однако не до такого низкого уровня, который наблюдается в данный момент, так как Германия уже на 20% сократила потребление газа и не может пока продолжать это процесс.

«Так можно ли еще говорить, что открытие «Северного потока-2» в случае необходимости противоречит духу санкций?», — задался вопросом журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что энергетический кризис в Европе можно было спрогнозировать ещё в 2021 году.