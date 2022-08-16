Санкт-Петербург, 16 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга и Ленобласти нашли и задержали мигранта, который с гвоздодером напал на водителя, сделавшего ему замечание за нарушение правил дорожного движения. Еще один гражданин, также участвовавший в избиении, пока находится в розыске.

(сс) Respectummm Двор в Мурино

Как рассказали 16 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел днем 14 августа в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти.

Водитель автомобиля Daewoo Matiz решил объехать дорожную пробку на Главной улице по обочине. Ему сделал замечание 28-летний житель Мурино, который с семьей ехал отдохнуть на озеро на своем автомобиле Citroen. Водитель «Матиза» вышел из машины и напал на оппонента, вооружившись гвоздодером. Также в нападении участвовал пассажир «Матиза», вооруженный камнем. Хулиганы нанесли водителю «Ситроена» несколько ударов и скрылись.

Потерпевший подал заявление в полицию Всеволожского района, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Причинение легкого вреда здоровью»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 15 августа сотрудники уголовного розыска задержали водителя автомобиля Daewoo Matiz. Как выяснилось, 35-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Мурино, уже является фигурантом уголовного дела о краже, возбужденного в Петербурге.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию второго участника дорожного конфликта», — отметили в петербургском Главке МВД.