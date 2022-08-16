Ростов-на-Дону, 16 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Более 19,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины пересекли границу с Россией за прошедшие сутки. Об этом 16 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области отменять режим ЧС, объявленный в связи с наплывом беженцев из Донбасса 19 февраля 2022 года, пока не собираются. Как указал ранее донской губернатор Василий Голубев, поток людей, прибывающих из ДНР и ЛНР, пока не снижается.

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