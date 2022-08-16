Москва, , 10:01 — REGNUM Необходимо подумать, как своевременно и в необходимом объёме помочь энергоресурсами Приднестровью, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезенев (ЛДПР).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Молдавия угрожала прервать поставки газа в Приднестровскую Молдавскую Республику.

«Фактически, руководство РМ держит в заложниках Приднестровье. Как Россия относится к открытому шантажу и вымогательству, думаю, объяснять уже никому не нужно. А как помочь своевременно и в необходимом объёме энергоресурсами Приднестровью, нужно думать», — отметил Селезнев в своём телеграм-канале.

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