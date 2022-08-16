Москва, 16 августа 2022, 09:59 — REGNUM Вооруженные силы России после отступления боевиков ВСУ с позиций под Артемовском в Донецкой Народной Республике нашли там французские мины EMP F2, которые нарушают Женевскую конвенцию, поскольку их нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение. Об этом 16 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады украинских войск, российскими военными было обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2, которые после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили в районе Андреевки Херсонской области командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
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