Москва, , 09:59 — REGNUM Вооруженные силы России после отступления боевиков ВСУ с позиций под Артемовском в Донецкой Народной Республике нашли там французские мины EMP F2, которые нарушают Женевскую конвенцию, поскольку их нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение. Об этом 16 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Так, южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады украинских войск, российскими военными было обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2, которые после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить.

«Их применение является прямым нарушением требований второго протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили в районе Андреевки Херсонской области командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Читайте также: ВКС России поразили в Херсонской области командный пункт ВСУ