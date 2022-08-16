Цюрих, Швейцария, , 09:59 — REGNUM Членство Всеиндийской футбольной федерации в Международной федерации футбола (ФИФА) приостановлено. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ФИФА.

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Решение единогласно принято на заседании бюро совета ФИФА. Причиной названо неправомерное влияние третьих лиц на федерацию в Индии, что является серьёзным нарушением устава ФИФА.

Из-за этого решения Индия не сможет принять чемпионат мира по футболу среди женских команд для игроков до 17 лет, который должен пройти с 11 по 30 октября 2022 года.

Напомним, 31 марта конгресс ФИФА приостановил членство федераций футбола Пакистана, Зимбабве и Кении.

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