Ярославль, 16 августа 2022, 09:59 — REGNUM В Ярославле на Октябрьском мосту начали монтировать температурные швы. Об этом на общегородском совещании рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
Сейчас на объекте уже полностью уложили асфальт, заменили люки, отремонтировали тротуары и поменяли барьерное ограждение на подходах к мосту.
Также Ярослав Овчаров напомнил, что сейчас главная задача — это открыть полноценное движение по мосту к 1 сентября. Ранее об этом рассказывал директор областного департамента дорожного хозяйства Роман Душко. Он подчеркнул, что даже если ремонт не успеют завершить — все полосы откроют для проезда, а работы будут продолжаться в выходные и в ночное время суток по будням.
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