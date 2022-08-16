Ярославль, 16 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославле на Октябрьском мосту начали монтировать температурные швы. Об этом на общегородском совещании рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

мэрия Ярославля Октябрьский мост в Ярославле

Сейчас на объекте уже полностью уложили асфальт, заменили люки, отремонтировали тротуары и поменяли барьерное ограждение на подходах к мосту.

«Сегодня в ночь температурные швы прибыли на объект, подрядная организация уже работает по их монтажу. Планируем к 20-м числам перепуститься: вернемся на подготовку швов на противоположной стороне, там, где сейчас движение открыто», — пояснил чиновник.

Также Ярослав Овчаров напомнил, что сейчас главная задача — это открыть полноценное движение по мосту к 1 сентября. Ранее об этом рассказывал директор областного департамента дорожного хозяйства Роман Душко. Он подчеркнул, что даже если ремонт не успеют завершить — все полосы откроют для проезда, а работы будут продолжаться в выходные и в ночное время суток по будням.