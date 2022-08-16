Владикавказ, 16 августа 2022, 09:57 — REGNUM В Северной Осетии издадут библию на осетинском языке. Проект будет осуществлен в рамках 1100-летия крещения Алании, сообщили 16 августа в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии.
Вопрос об издании библии был обсужден с исполнительным директором Российского библейского общества Анатолием Руденко в ходе архипастырского визита в Москву епископа Владикавказского и Аланского Герасима. Было отмечено, что библию переводили на осетинский язык около 20лет. Этот долгожданный проект будет реализован на пожертвования.
Как сообщало ИА REGNUM, 1100-летие крещения Алании отмечается на государственном уровне в 2022 году. Указ об этом в 2017 году подписал президент РФ Владимир Путин.
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