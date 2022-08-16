Владикавказ, 16 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии издадут библию на осетинском языке. Проект будет осуществлен в рамках 1100-летия крещения Алании, сообщили 16 августа в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии.

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Вопрос об издании библии был обсужден с исполнительным директором Российского библейского общества Анатолием Руденко в ходе архипастырского визита в Москву епископа Владикавказского и Аланского Герасима. Было отмечено, что библию переводили на осетинский язык около 20лет. Этот долгожданный проект будет реализован на пожертвования.

«Российское библейское общество посвятило около двадцати лет переводу библии на осетинский язык. Владыка выразил уверенность в том, что выход в свет этой книги станет благословенным событием для жителей Осетии», — говорится в сообщении епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1100-летие крещения Алании отмечается на государственном уровне в 2022 году. Указ об этом в 2017 году подписал президент РФ Владимир Путин.