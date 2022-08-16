Нью-Йорк, США, , 09:56 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) объявило, что за первые шесть месяцев 2022 года оно уничтожило почти 1500 самодельных противопехотных мин, оставшихся после войн последних лет в Афганистане, пишет газета «8 Собх».

Разминирование в Афганистане Tolonews.com

УКГВ сообщило в отчёте, опубликованном 15 августа, что за первые шесть месяцев 2022 года группы по разминированию уничтожили 1481 самодельную противопехотную мину в Афганистане. При этом три четверти уничтоженных мин находились в южных провинциях Кандагар, Гильменд и Урузган.

УКГВ отмечает, что это число в три раза превышает количество мин, уничтоженных этой организацией в Афганистане в 2021 году.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов также сообщило, что, кроме этого, связанные с этой организацией группы уничтожили 2917 самодельных взрывных устройств, которые представляли опасность для многих людей.

Самодельные мины, которые в основном использовались для поражения иностранных сил в Афганистане, обычно приводились в действие с помощью телефонного сигнала или провода.