Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии планируют дополнить случаи закупок у единственного поставщика, добавив в этот список организацию горячего питания в учреждениях здравоохранения, образования, социального обслуживания. Чиновники уверены, что это позволит «преодолеть негативное воздействие в условиях санкций». Соответствующий проект постановления внесён на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Питание Иван Шилов © ИА REGNUM

Разработчиком проекта является республиканская госслужба по конкурентной политике и тарифам. Ведомство предлагает расширить случаи закупок товаров и оказания услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

«Осуществление закупок услуг по организации горячего питания в образовательных организациях, в учреждениях здравоохранения и организациях социального обслуживания граждан для нужд Чувашской Республики и (или) муниципальных нужд», — говорится в проекте.

В тарифной службе считают, что это позволит «преодолеть негативное воздействие в условиях санкций недружественных стран». Также чиновники убеждены, что при таком подходе закупки по организации питания будут проведены в «сжатые сроки».

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии к началу нового учебного года планируют разработать механизм централизации закупок и организации питания в больницах, образовательных и социальных учреждениях. Речь идёт о закупках у единственного поставщика, на что «только по линии образования и здравоохранения» ориентировочно потратят почти 3 млрд рублей.

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