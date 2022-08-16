Москва, , 09:59 — REGNUM Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации после травмирования граждан от столкновения катера и металлической опоры в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Бастрыкин дал соответствующее поручение руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Александру Перепелицыну. Глава СКР требует доложить об обстановке после аварии с участием катера. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Напомним, что катер врезался в металлическую опору на реке Ждановка. На борту находились три человека: водитель катера и два пассажира. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести. По факту аварии в Петербурге возбудили уголовное дело по. ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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