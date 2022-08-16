Бастрыкину доложат о столкновении катера с опорой в Петербурге
Москва, 16 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации после травмирования граждан от столкновения катера и металлической опоры в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Бастрыкин дал соответствующее поручение руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Александру Перепелицыну. Глава СКР требует доложить об обстановке после аварии с участием катера. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.
Напомним, что катер врезался в металлическую опору на реке Ждановка. На борту находились три человека: водитель катера и два пассажира. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести. По факту аварии в Петербурге возбудили уголовное дело по. ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).