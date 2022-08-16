Астана, 16 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Инфляция в Казахстане по итогам июля в годовом исчислении достигла 15%. Об этом 16 августа на совещании доложил премьер-министру республики Алихану Смаилову министр экономики Алибек Куантыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Цены на продовольственные товары выросли на 19,7%, непродовольственные товары — на 14,2%, платные услуги — на 9,2%. Месячная инфляция в июле составила 1,1%», — сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Отмечается, что Куантыров заявил о необходимости принимать меры для снижения темпов инфляции. Он привёл в качестве примера проблему с завышениями цен на сахар, когда проверили деятельность компании, которую подозревают в создании искусственного дефицита.

Смаилов также напомнил, что в стране действует ограничение на ценовую надбавку на социально значимые продовольственные товары — 15%.

Стоит отметить, что в июне годовая инфляция в Казахстане составила 14,5%. Цены на продукты в среднем за год выросли на 19,2%.