Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 09:55 — REGNUM Лесной пожар, разбушевавшийся в Усть-Донецком районе Ростовской области днём 15 августа, больше не угрожает станице Верхнекундрюченской. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 16 августа.

Усть-Донецкий район Ростовской области Donland.ru

Читайте также: Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за лесного пожара

15 августа пламя перекинулось на населённый пункт — станицу Верхнекундрюченской. Местных жителей эвакуировали в безопасное место. В результате распространения огня оказались повреждены 34 строения.

«Снята угроза с населённого пункта. Локализации ещё нет», — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Усть-Донецком районе 15 августа был введён режим из-за лесного пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуацию с лесным пожаром в Ростовской области удалось стабилизировать