Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Республики Крым утром 16 августа, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Информация предоставлена по состоянию на 09:00.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

Одного пострадавшего госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Травмы второго пострадавшего оцениваются как легкие, ему помощь оказали амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар и детонация. Около двух тысяч человек эвакуированы, создана пятикилометровая защитная зона. На месте происшествия работают экстренные службы.