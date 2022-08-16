Иркутск, 16 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области ухудшилась: по состоянию на 16 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8713 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 304 212 (+466 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 526 (+27 за сутки), хотя накануне таковых было 38. В то же время выздоровели 296 504 пациента (+347 за сутки).

Ещё 740 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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