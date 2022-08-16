Москва, 16 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Европа нарушила правило, согласно которому политика — это производная от интересов бизнеса, и подставила свою экономику под интересы геополитики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию об июньском росте экспорта из стран ЕС в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«В здоровых обществах бизнес и политика живут каждый своей жизнью, и политика скорее производная от интересов бизнеса, чем наоборот, — сказал Пальченко. — Европа нарушила это правило и подставила свою экономику под интересы геополитики. Причём не факт, что своей собственной — континентальной Европы. Причём сделано это было в очень неудачный период — когда экономика ещё не оправилась от ковидных потрясений. По факту Европа обрекла себя на повышение себестоимости на ровном месте, с одной стороны, а с другой — на уменьшение объёмов продаж (хоть и немного, но для тех, потерял российский рынок, это существенно). Поэтому многие из тех европейцев, кто присутствовал на российском рынке, не стали самостоятельно накладывать на Россию санкции или стали отказываться от уже наложенных. Санкции тоже будут обходить всё больше и больше».

Так что, полагает Пальченко, в ближайшее время, скорее всего, не будет никакого падения продаж из Европы в Россию.

«А если и будет, то это будет продиктовано скорее общим состоянием российской экономики, чем санкциями», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введённые Европейским союзом санкции показали свою «высокую эффективность».