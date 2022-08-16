Москва, , 09:52 — REGNUM Медицинскую маску для защиты от вирусов наиболее эффективно носить, когда такие маски носит большинство людей. Об этом заявил РИА Новости главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

«Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей — эффект резко падает», — сказал Альтштейн.

По его словам, если человек носит маску и соблюдает другие санитарные меры, в том числе мытьё рук и социальную дистанцию, то вероятность заболеть резко снижается, поскольку даже в случае пропуска вируса через маску его количество будет гораздо меньше, чем если бы на человеке её не было.