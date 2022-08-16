Москва, 16 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Медицинскую маску для защиты от вирусов наиболее эффективно носить, когда такие маски носит большинство людей. Об этом заявил РИА Новости главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

«Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей — эффект резко падает», — сказал Альтштейн.

По его словам, если человек носит маску и соблюдает другие санитарные меры, в том числе мытьё рук и социальную дистанцию, то вероятность заболеть резко снижается, поскольку даже в случае пропуска вируса через маску его количество будет гораздо меньше, чем если бы на человеке её не было.