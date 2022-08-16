Сеул, 16 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Правительство Южной Корее надеется на то, что КНДР отреагирует на предложение президента Юн Сок Ёля восстановить северокорейскую экономику в обмен на шаги по денуклеаризации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Напомним, что в своем выступлении по случаю Дня освобождения южнокорейский лидер представил план по улучшению экономической ситуации в Северной Кореи, включая оказание продовольственной помощи, помощи в выработке электроэнергии и модернизации портов и аэропортов.

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«Мы надеемся, что Северная Корея отреагирует на искреннее предложение нашего правительства, направленное на установление мира и процветание на Корейском полуострове», — сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что правительство не планирует связываться с Пхеньяном по данному вопросу на рабочем уровне, однако подчеркнули, что власти готовы рассмотреть данный шаг в зависимости от ситуации с безопасностью на полуострове.