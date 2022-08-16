Джанкой, Крым, , 09:50 — REGNUM Пятикилометровая защитная зона создана в районе территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма, где ранее произошло возгорание и началась детонация боеприпасов. Об этом 16 августа сообщил глава региона Сергей Аксёнов в видеосообщении, которое выложено в его телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Как указал Аксёнов, в работах по ликвидации возгорания участвуют силы МЧС, Минобороны России, Росгвардии и экстренные службы.

Также глава Крыма уточнил, что вместе с ним на месте происшествия находятся заместитель председателя Совета министров республики Игорь Михайличенко, глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко, а также администрация поселения Азовское, сотрудники МЧС и военные.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», — отметил он.

При этом Аксёнов пообещал информировать о развитии ситуации по мере того, как будут поступать новые данные.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава региона Сергей Аксёнов рассказал, что в результате детонации боеприпасов на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма пострадали два человека.