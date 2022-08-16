Москва, 16 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Два взвода реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ поражены в ДНР и Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы. Подавлены три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30, сообщает 16 августа Минобороны России в сводке о ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

В ведомстве уточнили, что взводы РСЗО «Град» находились у посёлка Владимировка в ДНР и у села Вернополье в Харьковской области.

Три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 подавлены на огневых позициях в районах населённых пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артёмовск, Бахмутское, Яковлевка в ДНР, а также у Полтавки и Новоандреевки в Запорожской области.

Отмечено также, что за период спецоперации российские войска уничтожили 267 самолётов и 148 вертолётов, 1743 беспилотника, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники.

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