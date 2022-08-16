Париж, 16 августа 2022, 09:48 — REGNUM Власти Франции окажут помощь физическим лицам, предприятиям и сообществам, пострадавшим от пожаров этим летом. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр государственных счетов Габриэль Атталь.
«Мы хотим дать немного кислорода всем, кто пострадал непосредственно от пожаров», — заявил министр.
Для лиц, которые столкнулись с тем, что их имущество пострадало навсегда, Габриэль Атталь уже упомянул «три меры»: крайний срок для взимания подоходного налога, приостановку местных налогов и потенциальное снижение арендной платы.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета во Франции по подозрению в поджогах арестовано 25 человек.
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