Кубинка, Московская область, , 09:47 — REGNUM Несмотря на сложности, Россия достроит заводы по производству автоматов «Калашникова» в Венесуэле. Об этом заявил журналистам «на полях» форума «Армия-2022» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Россия — Венесуэла Mil.ru

«Строительство заводов ведется как российскими техническими специалистами, так и венесуэльскими подрядчиками. Несмотря на объективные сложности, объекты будут достроены», — сказал Михеев.

Договор о строительстве заводов по производству автоматов был подписан Россией и Венесуэлой ещё в 2001 году.