Кубинка, Московская область, 16 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Несмотря на сложности, Россия достроит заводы по производству автоматов «Калашникова» в Венесуэле. Об этом заявил журналистам «на полях» форума «Армия-2022» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Mil.ru Россия — Венесуэла

«Строительство заводов ведется как российскими техническими специалистами, так и венесуэльскими подрядчиками. Несмотря на объективные сложности, объекты будут достроены», — сказал Михеев.

Договор о строительстве заводов по производству автоматов был подписан Россией и Венесуэлой ещё в 2001 году.