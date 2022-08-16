Тюмень, 16 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Многодетный отец из Тюмени 12 лет не может получить российское гражданство. Об этом сообщает издание NEFT.

Ufms-gov.ru Паспорт гражданина России

Максим Хохлов приехал в Тюменскую область из Молдавии. Здесь вместе с гражданской женой он воспитывает пятерых детей, но не может вступить в брак и пользоваться всеми правами гражданина РФ. Максим отмечает, что сейчас крайне упрощён порядок получения гражданства России беженцами с Украины, мигрантами из Средней Азии, французскими артистами и другими.

Проблема Максима заключается в том, что просьбы о справке, что у него нет зарегистрированного брака, молдавская сторона игнорирует, и завершился срок действия иностранного паспорта.

«Записывался в посольство в Москве, там из-за коронавируса отменили приём. Теперь снова все запросы остановились, неизвестно сколько ждать», — сообщает Максим в своём обращении к губернатору Тюменской области Александру Моору.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области 2,5 тысяч жителей Бердянска получили российские паспорта.