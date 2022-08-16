Пермь, 16 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Перми у торгового предприятия «Салон молодожёнов» в судебном порядке намерены изъять землю. Иск подан Управлением автомобильных дорог и транспорта Пермского края, сообщает издание »Business Class ».

Суд

По данным СМИ, земля необходима для благоустройства ул. Крисанова, где запланировано строительство двухуровневой развязки. Речь идёт об изъятии двух участков по шоссе Космонавтов, 57.

Иск пока оставлен без движения — до 9 сентября. Причиной названа неточность при оплате государственной пошлины. Дано время на исправление недостатка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Перми реализуют крупный инфраструктурный проект. Улицу Крисанова продлят от пересечения с ул. Пушкина до шоссе Космонавтов. В результате Индустриальный район соединится центром Перми, а площадь у Центрального рынка будет разгружена. Ранее анонсировалось изъятие 60 участков для продления улицы.