Посёлок городского типа Прогресс, Амурская область, 16 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Прокуратура проводит проверку соблюдения условий охраны труда в посёлке Прогресс Амурской области. Там 16 августа погиб рабочий муниципального учреждения, срезавший ветки с деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Https://adm44.ru Провода электрические

Читайте также: В Приамурье от хлопка газа погиб рабочий

Мужчина спиливал части дерева, которые нависали над проводами, и получил сильный удар током. Рабочий скончался на месте происшествия.

«Прокуратура Райчихинска выясняет обстоятельства происшествия, проводит проверку исполнения законодательства об охране труда», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Прогрессе рабочий погиб от хлопка газа. Мужчина занимался работами по восстановлению водонапорной башни.