Улан-Удэ, 16 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Столица Бурятии Улан-Удэ до конца года закупит 124 автобуса. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Улан-Удэ Маршрутка в Улан-Удэ

По его словам, проблема городского общественного транспорта остаётся одной из самых острых. При этом трудности заключаются не только в недостатке техники, но и связаны с нехваткой кадров.

«Понимая это, мы приняли решение поддержать предприятие и выделить дополнительно из бюджета республики более 50 млн рублей. Они пойдут на подъем зарплаты водителей, а также других работников предприятия «Городские маршруты», — отметил он.