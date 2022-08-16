Джанкой, Крым, 16 августа 2022, 09:45 — REGNUM Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма продолжается по данным на утро 16 августа, сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Жителей эвакуируют за пятикилометровую зону от места происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил о том, что имеется двое пострадавших среди гражданского населения. По данным Минобороны, среди военнослужащих «серьёзно пострадавших не выявлено».
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