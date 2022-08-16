Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма продолжается, по данным на утро 16 августа, сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

«Нахожусь в селе Азовском Джанкойского района, где сегодня утром, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На данный момент продолжается детонация», — написал Аксёнов.

Жителей эвакуируют за пятикилометровую зону от места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил о том, что имеется двое пострадавших среди гражданского населения. По данным Минобороны, среди военнослужащих «серьёзно пострадавших не выявлено».