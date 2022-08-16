Шебекино, Белгородская область, , 09:45 — REGNUM Мемориальную плиту гвардии старшему сержанту, десантнику Никите Мальцеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине, установили в Шебекино Белгородской области, сообщили 16 августа в пресс-службе областной думы.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уроженец Шебекино погиб 30 июля — в Луганской области он попал под артиллерийский обстрел и получил смертельное осколочное ранение. В память о герое в школе, где он учился, открыли памятную табличку и стенд с его биографией, а в военно-патриотическом сквере «Айсберг» установили мемориальную плиту.

Никита Мальцев награждён Орденом Мужества (посмертно). В ноябре 2022 года ему исполнилось бы 30 лет.