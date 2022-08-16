Магас, 16 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Ингушетии произошел пожар в доме у ветерана войны Магомеда Медарова. Администрация города Назрани составила акт и оценила ущерб, а денежные средства на восстановление дома предоставил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он решил личными средствами помочь единственному ветерану Великой Отечественной войны, оставшемуся в республике, сообщили в пресс-службе правительства республики.

ИА REGNUM Ветеран

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оказал помощь единственному оставшемуся ветерану войны в связи с произошедшим. Первый вице-премьер Магомед Евлоев навестил Магомеда Хасултановича и передал ему материальную помощь от главы региона», — говорится в сообщении.

Помимо восстановления дома, будет оказана помощь в лечении фронтовика. Магомед Медаров пожаловался вице-премьеру на здоровье и тот пообещал отправить ветерана на санаторно-курортное лечение.