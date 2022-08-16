Санкт-Петербург, 16 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Абитуриенты из других стран подали в Санкт-Петербургский государственный университет на 20% больше заявлений на бюджетные места, чем в пандемийном 2021 году. Об этом свидетельствует отчёт о ректорском совещании 15 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM СПбГУ

СПбГУ примет 1000 иностранных абитуриентов на обучение на бюджетной основе за счёт квоты правительства Российской Федерации. Такое же количество абитуриентов примут на обучение на договорной основе.

«При проведении СПбГУ самостоятельного отбора иностранных граждан на бюджетные места было получено более 5000 заявлений от иностранных абитуриентов, что почти на 20% больше, чем в 2021 году, и на 30% больше, чем в 2020 году», — говорится в документе.

Отметим, что всего на бакалавриат и специалитет на бюджетные места в СПбГУ приняли почти 2200 абитуриентов. Среди них победители и призёры олимпиад, инвалиды, дети-сироты и дети участников спецоперации.