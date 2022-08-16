Джанкой, Крым, , 09:40 — REGNUM В результате детонации боеприпасов на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма пострадали два человека. Об этом 16 августа сообщил глава региона Сергей Аксёнов в видеосообщении, которое выложено в его телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Kremlin.ru

Как указал Аксёнов, в данный момент он находится в селе Азовском Джанкойского района, около которого утром 16 августа, по информации Минобороны РФ, на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей произошло возгорание.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», — отметил он.

При этом глава Крыма утончил, что в работах по ликвидации возгорания принимают участие силы МЧС, Минобороны России, Росгвардии и экстренные службы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе населённого пункта Майское в Джанкойском районе Крыма на огороженной площадке хранения боеприпасов произошло возгорание с детонацией.