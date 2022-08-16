Екатеринбург, 16 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В школы Свердловской области будут зачислены более 130 детей, прибывших из Донбасса. Перед началом учебного года для них проведут диагностическое тестирование, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По состоянию на 16 августа свердловские школы в новом учебном году будет посещать 131 ребёнок, прибывший с Донбасса. В дошкольные организации зачислили ещё 36 таких детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уральский федеральный университет выделил 653 бюджетных места для детей участников спецоперации. Документы подали 39 человек, 23 — поступили.