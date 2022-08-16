Москва, 16 августа 2022, 09:38 — REGNUM Вооруженные силы России в результате сосредоточенного огневого удара уничтожили в Артёмовске Донецкой народной Республики более 50 украинских националистов, сообщили 16 августа в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили в районе Андреевки Херсонской области командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
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