Москва, 16 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в результате сосредоточенного огневого удара уничтожили в Артёмовске Донецкой Народной Республики более 50 украинских националистов, сообщили 16 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили в районе Андреевки Херсонской области командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

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