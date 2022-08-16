Баку, , 09:38 — REGNUM Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отреагировала на заявление замглавы МИД Великобритании Грэма Стюарта во время встречи с послом Азербайджана Элином Сулеймановым в связи с нападением на посольство. Её комментарий 16 августа был размещён на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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Накануне Стюарт выразил Сулейманову сожаление, что радикалы смогли попасть в азербайджанское посольство. Он также заявил, что Лондон стремится обеспечивать безопасность всех дипмиссий в Великобритании. При этом замминистра добавил о британских традициях поддерживать право на свободу слова, если оно реализуется мирным и законным путём.

«Ещё раз напоминаем, что безопасность дипломатических представительств, в том числе дипломатов, должна обеспечиваться страной пребывания в соответствии с международными обязательствами. В этой связи важно, что британский министр упомянул безопасность дипломатического персонала в качестве приоритетного вопроса», — сказала Абдуллаева.

Она также отметила, что Баку ожидает тщательного расследования «провокации» против азербайджанского посольства. Абдуллаева подчеркнула, что, если называть «свободой» радикальные шаги, то это создаст «серьёзные проблемы для безопасности страны».

Напомним, 4 августа несколько членов радикальной шиитской группировки попали в посольство Азербайджана в Лондоне. Они вывесили флаги и скандировали из окон лозунги. Местная полиция вывела их из здания.