Джанкой, Крым, , 09:37 — REGNUM Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое Республики Крым, возникший утром 16 августа, локализован, сообщили в Минэнерго России.

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По информации ведомства, нарушения энергоснабжения потребителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на трансформаторной подстанции в Джанкое произошло около 06:00. Отметим, что сегодня же, 16 августа, около 06:00 произошёл пожар, а затем детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Жителей окрестных сёл эвакуируют. Глава Крыма сообщил о двух пострадавших среди гражданского населения.

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